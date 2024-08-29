Туристы, отдохнувшие этим летом в Геленджике, возмущаются высокими ценами, антисанитарией и бомжами. Россияне отметили плюсы и минусы российского курорта.

В список положительных эмоций туристы внесли живописные виды Геленджика, развлечения и огромные буквы с названием курорта, напоминающие надпись Hollywood.

— Я житель Краснодарского края, побывала много где, но Геленджик это любовь с первого взгляда, город с невероятными видами на голубое море, наш местный Голливуд, — приводит слова туристки NewsTracker.

Прекрасные впечатления от курорта перечеркивают многочисленные минусы. Приезжих шокировали заоблачные цены на поездку. Туристы их сравнивают со стоимостью путевок в Турцию или Египет.

— Цены одинаковы, сервис и доступность разные: турецкие и египетские отели 3 звезды — на наших курортах будут выдаваться за 5 звезд! Сколько можно наживаться на нас? С удовольствием ездили бы к нам, но где сервис, — возмущаются отдыхающие.

Кроме этого, многие отметили, что в Геленджике не на много дешевле, чем в Москве. Людям не нравятся дорогие кафе, в которых оказывается не очень любезный персонал. Антисанитарию на курорте туристы напрямую связали с высокими ценами на платные туалеты, горы мусора, которые не вывозится по несколько дней и пьяными бомжами.

Ранее отдыхающие жаловались на перебой со светом, трансфер и гостиницы в Геленджике. Напомним, цены в отелях российского Голливуда упадут на 24-32% в сентябре этого года.