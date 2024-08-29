Что думают туристы о туристическом налоге

Туристам не по душе идея введения туристического налога. Это показывают результаты опроса, проведенного в телеграм-канале «Крыша ТурДома». С 1 января 2025 года его сможет вводить любой регион, приняв решение самостоятельно. И поступления от него будут идти в местные бюджеты. Данный факт вызывает желание начать сбор многим, даже совсем не туристическим субъектам РФ. Ранее в России был лишь курортный сбор, который как раз взимался там, где есть стабильный турпоток.

Более половины участников против введения налога и считают, что в итоге лишь подорожает размещение в отелях. Согласно закону платить налог будут они, вероятнее всего просто увеличив тарифы на необходимую сумму.

Куда уходят уплачиваемые деньги туристам, непонятно: «Ездим в Анапу несколько лет, где платим курортный сбор… вокруг отеля не делается ничего, вообще».

22% опрошенных готовы платить налог, но только в том случае, если будут уверены, что их деньги действительно пойдут на заявленные цели. Туристы приходят к мнению, что реагировали бы менее жестко, если бы система распределения денег была более прозрачной, а результаты – более видимыми.

14% респондентов поддерживают идею введения налога только в отдельных регионах, где много туристов – например, на Черноморском побережье.

Также часто встречается мнение, что взносы в бюджет – идея неплохая, но платить турналог должны не граждане РФ, которые и без того обременены множеством налогов, а иностранцы, которых сейчас в стране очень мало. Впрочем, такой вариант видится малореальным исходя из общемировой практики. В европейских странах (Германии, Италии, Испании, Франции), где есть городской налог, его платят все, кто останавливается в гостиницах и других местах размещения вне зависимости от гражданства.

Ранее TourDom.ru спросил у туристов, можно ли в поездах заваривать лапшу быстрого приготовления.