В Южно-Сахалинске появилась туристическая навигация

Туристические навигационные стелы, разработанные мэрией города, правительством региона и местными министерствами туризма и здравоохранения, появились в Южно-Сахалинске, сообщил журналистам мэр областного центра Сергей Надсадин.

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"Как и обещали, в преддверии Дня города на улицах Южно-Сахалинска появилась туристическая навигация, которая будет полезна как гостям, так и жителям областного центра. <...> Я рад, что наш город с каждым годом становится все более привлекательным для туристов! Интерес у наших гостей вызывает как насыщенная культурная жизнь, которую мы развиваем при поддержке областного правительства и лично губернатора Валерия Лимаренко, так и уникальная островная природа. Всего за 2023 год Южно-Сахалинск посетило порядка полумиллиона туристов, в этом году - ожидаем не меньший результат", - рассказал глава города.

По словам Надсадина, первые четыре стелы уже появились на площади перед Чехов-центром, у Главпочтамта, на набережной реки Рогатки и на площади Славы. Стенды будут оборудованы подсветкой, чтобы ими было удобно пользоваться в любое время суток.

"До конца года установим в городе еще шесть стендов, часть из них будет цифровой. Они позволят нашим гостям подробнее узнать о достопримечательностях, точках общественного питания, а также записаться на экскурсии. <...> Проект рассчитан до 2027 года. За это время планируем установить около 45 навигационных стендов в ключевых туристических точках и гостинцах нашего города", - рассказал мэр.

Ранее ТАСС сообщал о намерениях местных властей создать к сентябрю туристическую навигацию в Южно-Сахалинске. Такое решение было принято в связи с активным ростом туристического потока за последние три года. Ранее о необходимости усовершенствования навигации также заявляли студенты Сахалинского государственного университета в ходе встречи с мэром города Сергеем Надсадиным. По словам директора департамента культуры и туризма Ирины Герасимовой, разработка навигации велась в соответствии с дизайн-кодом Южно-Сахалинска.