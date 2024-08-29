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Туристка описала отдых на одном российском курорте фразой «советуем на 100 процентов»

Российская туристка побывала в Геленджике и описала отдых на российском курорте фразой «советуем на 100 процентов». Своими впечатлениями девушка поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Советуем на 100 процентов». Туристка описала отдых в Геленджике
© ТАСС

Автор публикации отметила, что жилье они с мужем нашли заранее.

«Выбрали для себя квартиру недалеко от моря (600 метров), — добавила она. — Наш пляж "Сады морей", по нашему мнению, самый чистый, потому что находится ближе всего к открытому морю. Цена за сутки — 3,8 тысячи рублей, 12 ночей — 45,6 тысячи рублей».

Соотечественница сообщила, что очень редко готовила дома, в основном пили чай с пирожными и ели фрукты.

«Ходили в кофейни, столовые и кафе, — пояснила она. — (…) За обед выходило примерно 400-500 рублей. Не травились, всегда все было хорошо».

По словам россиянки, многие жалуются на грязное море в Геленджике.

«Мы были только на одном пляже — море было чистое, пляж тоже чистый и оборудованный, — заявила она. — На другие не попали, так как было много людей, особенно на Центральном».

Девушка подчеркнула, что после дождя у берега действительно собираются палочки, и вода кажется грязной.

«Лучше в день после дождя не купаться: можно подхватить ротавирус, — резюмировала она. — За 13 дней нашего отдыха дождь был всего лишь два раза, он совсем не ощущался, потому что буквально через два-три часа все высыхало».

Ранее другая российская туристка побывала в Кабардинке в Краснодарском крае и описала отдых фразой «нас тошнило по кругу». По словам девушки, изначально ничего не предвещало беды.

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