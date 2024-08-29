Омская крепость пригласила на первую костюмированную экскурсию

В Омской крепости состоялся пресс-показ первой костюмированной экскурсии, которая войдет в туристический плейлист региона на постоянной основе.

© Российская Газета

Омская крепость - сторожевое укрепление Сибирской линии, возведенной в XVIII-XIX веках для защиты южных границ от набегов кочевников. С нее в 1716 году, по сути, началась история города.

Новый туристический проект "Омская крепость - фронтир Российской империи" освещает этапы 150-летней истории форпоста. Гостей встречает директор исторического парка в костюме служилого человека 17 века.

"Так одевались русские первопроходцы. Такой дорогой шелковый кафтан, как у меня, носил сотник. На мой взгляд, очень добротная и оригинальная одежда", - поясняет "РГ" Василий Минин.

Экскурсовод одет в костюм солдата 43-го Сибирского стрелкового полка Омской крепости времен Первой мировой войны.

"Форму восстановили эксперты регионального Клуба военно-исторической реконструкции "Служилые люди Сибири". И она - точь-в-точь - соответствует оригиналу, - поясняет Михаил Кобылецкий. - В ту пору синтетики не было. Гимнастерка-косоворотка (без карманов). А вот шаровары-галифе, тоже сшитые изо льна, снабжены довольно вместительными карманами. Погоны, легко переворачиваясь, сразу меняют статус: защитного цвета - для полевых условий, красного - для торжественных случаев. Кожаные сапоги с портянками (льняными или шерстяными, в зависимости от погоды) - обязательный атрибут гардероба сибирского стрелка. Зимой, чтобы не замерзнуть на экскурсии, надену теплую суконную шинель".

За время существования Омская крепость имела немало разных статусов: форпоста служилых людей, заштатного оборонительного сооружения, крупного военно-административного и логистического центра времен Екатерины II и Александра I. При этом, по словам экскурсовода, за это время с ее территории не было сделано ни единого боевого выстрела.

"Русские первопроходцы выстраивали отношения с коренными жителями по-соседски, и причин для непримиримой вражды не было, - поясняет Михаил Кобылецкий. - Кстати, "Фронтир" как раз и означает: место встречи разных рас, религий, языков и традиций".

Первоначальный облик форпост не сохранил, в том числе из-за пожаров, которые не пощадили бревенчатые сооружения и крепостную стену. Остались лишь немногочисленные каменные постройки, и то потому, что до конца XX века они находились на территории воинской части и использовались для хозяйственных нужд. Когда-то здесь располагались и казармы полков, участвовавших в Отечественной войне 1812 года.

Многие уцелевшие здания Омской крепости уже отреставрированы и готовы к приему туристов. Вот звонница с колоколами, которые оповещали жителей о радостных событиях, или били в набат в случае пожара или другой напасти. Еще один способ оповещения - пушечный выстрел. Экскурсовод показывает, как ее правильно зарядить. Просит туристов закрыть уши и отрыть рот, чтобы не оглохнуть. И после слов "пли!" дает мощный залп, слышный не только в центре города, но и на другом берегу Иртыша.

Вот артиллерийский цейхгауз (1832). Арсенал, который впоследствии превратился в оружейный цех. Вот инженерная мастерская, "знаменитая" тем, что в 1850 году здесь заковали в кандалы Федора Достоевского, который отбывал в Омске четырехлетнюю каторгу. Воскресенский собор, который также посещал опальный писатель.

Вот дом коменданта, гауптвахта, денежная кладовая, в которой нередко возникал дефицит наличности, поэтому довольствие солдатам выдавали солью. Кстати, именно соль, в которой остро нуждалась Россия, стала еще одни веским основанием для создания Омской крепости, ставшей опорной точкой стратегического торгового пути.

Экскурсия открывает и другие интересные исторические подробности. А проект предполагает новое развитие.

- До настоящего времени системная картина в контексте эпох Омской крепости еще не создана. Мы постараемся устранить этот пробел. Поэтому проект будет развиваться, а вместе с ним и наша экскурсия, - пояснил Василий Минин.

Программа, которая разработана и реализуется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", стартует в Омской крепости 1 сентября.