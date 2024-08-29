Гастрофестиваль в столице Приамурья собрал около 80 тысяч гостей

Отведать монгольский суп или хот-дог с соусом "Цезарь" и датской колбаской, находясь в российском городе и слушая песни Муслима Магомаева в исполнении узбекского певца, выступающего на фоне китайского берега. А заодно побывать на мастер-классах по приготовлению различных блюд от амурских и китайских шеф-поваров и посетить полезные лекции для начинающих бизнесменов - все это можно было сделать в Благовещенске на II международном гастрофестивале "Берега вкуса".

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Он прошел с 21 по 24 августа на набережной Амура. С грандиозным мероприятием совместили празднование Дня государственного флага России, открытие в Благовещенске памятника российскому пельменю и его китайскому "родственнику" цзяоцзы, а также первый за пять лет, но уже шестнадцатый по счету международный заплыв "Дружба", в ходе которого спортсмены из двух государств переплыли Амур.

На центральной площадке фестиваля рестораны и кафе представляли свои блюда. Разумеется, можно было попробовать что угодно - по установленному ценнику. Первая же палатка изрядно удивила.

- Наверное, вы гадаете, что за "суп дня на огне" мы предлагаем сегодня? А это монгольский суп! - зазывал представитель ресторана, вообще-то специализирующегося на дальневосточной кухне из морепродуктов.

Порадовал ассортиментом павильон участников фестиваля из Поднебесной. Особого колорита добавило меню, оформленное в лучших китайских традициях: на русском языке здесь значились такие блюда, как "свинина большой", "свинина маленький", "говядина маленький". Если что, это шашлычки из соответствующего мяса. Заказал "свинина маленький" и "колбаски маленькие", дождался от молчаливого и сосредоточенного китайца почему-то две "свинины маленькие", но указывать на ошибку не стал. Тем более что шашлычки оказались сочные и вкусные.

Помимо русской и китайской на фестивале были представлены киргизская, паназиатская, узбекская, японская, итальянская, корейская, средиземноморская и прочие кухни. К слову, внимание посетителей также притягивал колоритный велосипедист в спортивной форме сборной Узбекистана и с флагом этой страны.

Отдельной площадкой стала зона мастер-классов. Здесь всех желающих учили, как готовить борщ в стиле российской паназии, профитроль с начинкой из картофельного крема, бочкового огурца и судака горячего копчения и еще много чего другого. К примеру, шеф одного из благовещенских ресторанов рассказала публике о технологии приготовления одного из своих фирменных блюд, успевая отвечать на уточняющие вопросы о том, какой твердости сыр лучше использовать. А стоящая рядом группа поваров из Китая в это время готовилась представить свое не опознанное мной, но очень красивое блюдо. Мастер-класс закончился дегустацией.

- Извините, на всех не хватит, - предупредила благовещенский повар, но специально для коллег из Поднебесной порцию оставила.

Еще одной фишкой фестиваля стала "улица гурманов". Проходя по ней, замечаю необычные хот-доги от одного из благовещенских музыкальных баров. Выбрал самый дорогой - за 500 рублей. Интересно же, что содержится в фаст-фуде за такую цену. Оказалось, листья салата, маринованные огурцы, свежие помидоры, морковь, салат "Цезарь" (он опционален) и главная изюминка - датская колбаска. Горячо одобривший выбор блюда повар уверял, что крутил ее собственноручно. Сам хот-дог оказался огромным! И чтобы его съесть, пришлось остановиться.

А в это время со стороны сцены вдруг донеслась песня Муслима Магомаева "Лучший город Земли". Выяснилось, что ранее замеченный узбекский велосипедист оказался велопутешественником и оперным певцом Хурсандом Шеровым, который уже успел переодеться из спортивного в концертное и завладеть микрофоном. Он участвует в велопробеге из Ташкента во Владивосток, посвященном памяти великого советского исполнителя. Заглянул и в Благовещенск на гастрофест. Вообще организаторы фестиваля предусмотрели обширную культурную программу, на сцене постоянно кто-то выступал. Но именно Хурсанд Шеров собрал больше всех зрителей.

В рамках фестиваля работал и очень важный шатер центра "Мой бизнес", где предприниматели могли узнать много полезного и интересного: как наладить экспорт продукции за рубеж, как получить кредит от государства на развитие своего дела. А туристско-информационный центр Амурской области провел презентацию, посвященную гастротуризму в регионе. Руководитель одного из туристических агентств Оксана Савченко рассказала, чем питались в давние времена казаки, какие лакомства подавались к чаю и где их сейчас можно попробовать.

Хранительница эвенкийских традиций Анастасия Никифорова поведала об кухне своего народа. Секреты приготовления блюд из дикоросов раскрыла преподаватель Амурской государственной медакадемии Ирина Крещенок. Своим опытом в области походной кухни поделился руководитель одной из фирм экстремального туризма Владимир Гуторов. Биолог Наталья Кочунова прочитала лекцию о блюдах из грибов.

К слову, на "Берегах вкуса" гастрофесты в Амурской области в этом году не заканчиваются. 14 сентября в городе Зея пройдет фестиваль "Брусничка".

Прямая речь

Оксана Кукшенева, министр экономического развития и внешних связей Амурской области: