Назван срок появления интернета во всех российских поездах и самолетах

Спутниковый интернет в самолетах, поездах и судах станет доступен россиянам с 2027 года, сообщила руководитель разработки «Бюро 1440» Ксения Лазаренко. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, текущее покрытие интернетом железнодорожного маршрута Москва-Владивосток — «катастрофически маленькое».

«А когда мы начнем предоставлять широкополосный доступ в интернет с 2027 года, то возможно будет получать интернет на всем протяжении пути. То же самое с самолетами и судами», — назвала срок специалист.

Основными потенциальными клиентами компании являются промышленные и транспортные организации, добавила эксперт. Лазаренко отметила, что соглашения с РЖД и «Аэрофлотом» уже подписаны.

Ранее стало известно, что в Москве запустили первый в России беспилотный поезд «Ласточка». Состав начал курсировать по МЦК.