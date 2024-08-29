В Гатчине откроется фестиваль "Ночь света"

Международный фестиваль светового и медиаискусства "Ночь света" откроется в Гатчине под девизом "О человеческом", сообщила пресс-служба Гатчинского музея.

"На обращение организаторов фестиваля откликнулись более 100 студий и художников из разных регионов России и зарубежных стран. Им было предложено изучить карту Гатчинского музея-заповедника, фестивальные маршруты, 3D-модели, чертежи и фотографии локаций и раскрыть заявленную тему с учетом особенностей территории и архитектуры, культурного и исторического контекста музея. Свои варианты предложили художники и команды, работающие со светом, архитектурным мэппингом, нейросетями, дополненной реальностью и другими новыми технологиями", - рассказали в пресс-службе.

В экспозицию "Ночь света-24" отобрано более 20 проектов. Вместе с работами художников из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга в программу вошли проекты мастеров из Венгрии, Индонезии, Испании, Китая и Японии. Так, подготовлена программа видеомэппинга на Иорданском фасаде Гатчинского дворца. В Арсенальном каре будет развернут проект участников лаборатории Серафимы Титовой-Врублевской по архитектурному видеомэппингу. На острове Любви покажут итог совместной работы фестиваля и студии дизайна Высшей школы экономики. Общая протяженность маршрута экспозиции составит около 5 км.

"Ночь света" пройдет в шестой раз. В 2023 году она собрала более 16 тыс. человек из разных регионов России. Миссия фестиваля - открывать для публики новые впечатления через эмоциональное и интеллектуальное переживание и одновременно быть точкой развития светового и цифрового искусства.