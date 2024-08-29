Новый туристический маршрут появится в Екатеринбурге

В Екатеринбурге появится новый туристический маршрут, в рамках которого уральские уличные художники раскрасят телекоммуникационные шкафы в центре города. Об этом рассказал директор по внешним коммуникациям макрорегиона «Урал» ПАО «Ростелеком» Алексей Инюткин на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

Горожане и гости Екатеринбурга смогут увидеть на рисунках отсылки к популярным сериалам, фильмам и аниме. Инюткин сообщил о планах привлечь современных художников к проекту, в рамках которого на телекоммуникационных шкафах будут изображены знаковые события и культурные явления, такие как кино, сериалы и видеоигры.

Пешеходный маршрут длиной около 3 тысяч метров пройдёт от главного корпуса Уральского федерального университета по улице Ленина и далее в сторону улицы Луначарского. В проекте участвуют 8 художников, которые создадут 10–11 уникальных работ.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало о том, что в Екатеринбурге с начала года туристы потратили почти 12 млрд рублей. Планируется, что к концу года уральскую столицу посетят 2 миллиона человек. Екатеринбург с начала года посетило более 1,1 млн туристов, которые потратили в городе 11,8 млрд рублей.