Нижний Новгород попал в список лучших городов для туризма в бархатный сезон

Нижний Новгород попал в перечень лучших городов для туризма в бархатный сезон. Он занял восьмое место.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на сервис Туту.ру.

По данным экспертов, российские туристы планируют путешествовать внутри страны — на внутренние направления приходится 82% авиа- и 96,5% железнодорожных билетов.

Чаще всего на этот период бронируют отели в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи, Калининграде и Казани.

Также в топ-10 вошли Адлер, Анапа, Геленджик и Владивосток.

Ранее сообщалось, что в Перми 2—4 октября пройдёт Всероссийский круизный форум.