Число гостей санаториев Краснодарского края выросло на 6%

В этом году число гостей российских санаториев растет на 6%, сказал в пресс-центре НСН медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.

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«Лечебно-оздоровительный туризм - это здравницы и санатории. Наиболее популярны направления, где банально больше санаторно-курортных организаций. По итогам 2023 года санаторная отрасль хорошо себя чувствовала и переступила впервые семи миллионный барьер по количеству отдыхающих в санаториях. По итогам шести месяцев 2024 года мы видим, что количество гостей растет на 6%, но по количеству ночевок показатель остается на уровне прошлого года, увеличившись на 1,5%. Все чаще в санатории приезжают на выходные. Еще один тренд: в минувшем году мы наблюдали рост спроса на отдых в санаториях около дома. До этого большая часть людей направлялись в регионы, где больше всего санаториев и здравниц (Краснодарский край, Ставропольский край, Кавминводы, Крым). Совершенно неожиданно в прошлом году в десятке лидеров оказались Омская, Кемеровская, Тюменская области. Лидером прироста в 2023 году стала Московская область. В этом году мы наблюдаем обратный разворот: Краснодарский край и Крым наверстывают отставание», - сказал собеседник НСН.

Ранее туроператор «Алеан» заявил, что россияне все чаще выбирают для своего отдыха экологичные отели, которые располагаются в природных заповедниках или в отдаленных зонах, где недоступен интернет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».