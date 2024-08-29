В нескольких городах России пройдет фестиваль африканской кухни

Фестиваль африканской кухни пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Об этом ТАСС сообщил почетный консул Конго в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Жоселин-Патрик Мандзела.

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"В рамках второго саммита и форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге [в 2023 году] мы совместно с известным ресторатором Александром Сысоевым и другими коллегами разработали и провели африканский гастрономический фестиваль "Звезды Африки". Тогда в лучших ресторанах и кафе города посетителям предлагалось особое меню с блюдами африканской кухни, приготовленными по традиционным рецептам. В этом году мы планируем повторно провести фестиваль, но уже в нескольких городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи", - сказал он.

Второй саммит и форум Россия - Африка проходил с 27 по 28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. Как ожидается, третий саммит пройдет на территории одной из африканских стран.