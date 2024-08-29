Иностранные туристы стали чаще ездить в Россию

Туристический поток иностранцев в Россию в первой половине 2024 года вырос на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 4 млн поездок, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России.

"В I полугодии 2024 года иностранные граждане совершили 4 млн туристских поездок в Россию, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года", - говорится в документе.

Туристы из стран дальнего зарубежья в первом полугодии совершили 1,6 млн поездок в Россию (40,6% от общего числа), из государств - участников СНГ - 2,4 млн поездок (59,4%).

Число туристских поездок российских граждан за границу в первом полугодии увеличилось на 9% в годовом выражении - до 11,8 млн поездок. Из общего числа выездных турпоездок 79,2% осуществлялись в страны дальнего зарубежья и 20,8% - в государства - участников СНГ, добавили в Росстате.