«Архыз» объявил даты пикового и высоких сезонов на курорте

Всесезонный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии объявил о датах пикового и высоких сезонов на предстоящий зимний сезон, когда на курорте будут действовать повышенные тарифы.

Стартовый сезон на курорте продлится до 27 декабря, затем, с 28 декабря по 12 января, на курорте ожидается пиковый, с 13 января по 31 января будет высокий сезон. Второй пиковый сезон ожидается с 1 февраля по 9 марта, с 10 марта начнется весенний сезон.

«График утвержден и не будет меняться в течение горнолыжного сезона», — сообщается в телеграм-канале курорта.

Ранее сообщалось, что стоимость сезонного ски-пасса на курорте «Архыз» этой зимой составит 50 тысяч рублей.