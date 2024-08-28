Липецкая область получила гранты на реконструкцию туристических объектов

Владельцы десяти туристических объектов на территории Липецкой области получили региональные гранты на их реконструкцию и развитие за последние три года. Об этом сообщил журналистам губернатор области Игорь Артамонов.

"Грант "Туризм" как мера поддержки предоставляется с 2021 года, субсидию получили уже 10 проектов, пять из которых реализуются в Задонском районе", - сказал Артамонов. В качестве примера он привел проект по реконструкции усадебного дома с аркой в центре Задонска. Владельцы здания получили средства из областного бюджета в размере 10 млн рублей. Также субсидию по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", к слову, крупнейшую в Черноземье, получили владельцы базы отдыха "Донской лес".

"Здесь строятся новые модульные домики, 50 из 81 уже готовы, рядом появятся прогулочные и велодорожки, детская и спортивная площадки, беседки, мангальные зоны, парковка", - отметил Артамонов.

По его словам, туристы из соседних регионов рассматривают поездку в Липецкую область в качестве маршрута выходного дня.