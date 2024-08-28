Евраев рассказал о росте турпотока и ремонте дорог в Ярославской области

С полутора миллионов до трех миллионов человек увеличился туристический поток в Ярославскую область за два года. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказал губернатор региона Михаил Евраев.

Он отметил, что речь идет именно о тех путешественниках, которые остаются в области на ночь. Доложил глава региона также о развитии транспорта и ремонте дорог.

«В прошлом году на 40% увеличили объем ремонта дорог, вышли на 700 километров в год. Серьезное внимание уделяем вопросам качества: сделали свой проектный институт, сделали централизованную приемку по качеству. Кроме этого, мы в этом году завершаем развертывание 20 с лишним пунктов весогабаритного контроля для защиты дорог от большегрузов с перевесом. По вашему поручению завершаем ремонт моста в Рыбинске. Спасибо вам за это огромное», – обратился Евраев к Путину.

Губернатор Ярославской области сообщил, что работы по ремонту моста будут полностью завершены в этом году. «Три миллиарда рублей – серьезные средства», – заметил он.