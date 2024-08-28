На Урале создадут туристический маршрут из стрит-арта

Новый туристический маршрут, на котором уральские стрит-арт художники распишут телекоммуникационные шкафы в центре города, появится в Екатеринбурге. Жители и гости города смогут увидеть на рисунках отсылки к популярным сериалам, фильмам и аниме, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС директор по внешним коммуникациям макрорегиона "Урал" ПАО "Ростелеком" Алексей Инюткин.

"Родилась идея - а давайте попробуем привлечь современных художников <…> и попробуем сделать такой совместный проект. Перенести на наши телекоммуникационные шкафы какие-то знаковые события, знаковые культурные проекты, будь то кино, сериалы и прочие моменты, отечественные и зарубежные, и игры даже. <…> Это центр, начиная от главного корпуса Уральского [федерального] университета по Ленина, заканчивая маршрутом в сторону Луначарского. Порядка 3 тыс. м будет занимать весь пеший маршрут по центру. Художников у нас привлечено в общей сложности восемь. <…> Это будет порядка 10-11 шкафов", - сказал он.

Также он добавил, что в работах, в частности, будут отсылки к фестивалю современной молодежной культуры "ГикКон", кинотрилогии "Властелин колец", сериалу "Слово Пацана", а также к таким фильмам, как "Майор Гром", "Бойцовский клуб" и "Парк Юрского периода".