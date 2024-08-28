Как сейчас живет Бердянск

Поездка к теще - это всегда радость, согласитесь? А если теща еще и живет в Крыму - тем более.

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Cамолеты в Крым нынче не летают, значит, - машиной. А поскольку дорога по северу Азовского моря через новые территории отремонтирована уже почти идеально, решили так и ехать. И чтобы уж совсем было комфортно - на несколько дней остановились ровно на полпути в замечательном городе Бердянске - искупаться на его знаменитых азовских песчаных пляжах.

В пику Остапу Бендеру

Если бы на месте Остапа Бендера оказался любой житель Бердянска, ему не пришлось бы краснеть от незнания имени лейтенанта Шмидта. Единственный в мире музей, посвященный мятежному лейтенанту, находится именно тут, и любой бердянец знает, что знаменитого потомственного морского офицера звали Петр - как и многих его предков, и деда его, и отца, служившего в конце позапрошлого века губернатором этого города.

Бердянск, он же Кутур-Оглы, он же Новоногайск, он же Берды, он же Осипенко: как иная красавица часто меняет мужей и фамилии, так и этот приморский город многократно менял названия - то в честь речки-кормилицы, то в честь героической летчицы. В годы революции гражданская война терзала город, и он многократно переходил из рук в руки. В 1917-м власть захватили Советы, в 18-м их выбили меньшевики, потом их вытеснили германо-австрийские войска; и дальше уже каждые полгода власть снова менялась: германцев сменил гетьманат, гетмана - большевики, большевиков - Деникин, и лишь после победы над белыми власть тут снова отобрали Советы. И кипела горячая кровь южан, и брат шел на брата, и гражданская война разламывала пополам улицы, дома и семьи.

В чем-то история повторяется, и ехали мы сюда с небольшой опаской. И как же было приятно видеть: никогда еще Бердянск не был таким красивым, как сегодня. Идеальные дороги, новая плитка на улицах, отреставрированные фасады. А знаменитые песчаные пляжи полны отдыхающих.

Рыбаки и рыбки

Большущая зеленая реклама зазывает: "Туалет. Посидим как дома!" Детский парк аттракционов гремит музыкой - тут и батуты, и карусели, и "Дом ужасов". И поневоле думается: пусть никогда в этих краях не будет иных ужасов, кроме таких, игрушечных. Многочисленные гостиницы города снова заполнены туристами - в основном из Донецка, Луганска, но много уже и из Ростова, Воронежа и иных более дальних городов.

- Я родилась и выросла в Бердянске, люблю море, и очень радостно видеть такой поток отдыхающих, - говорит и.о. ректора Бердянского педуниверситета Екатерина Степанюк. - Город оживает, пляжи очистились, море теплое, и многие базы отдыха открылись, потому что есть спрос. Даже у "Артека" появился филиал именно у нас!

В этом университете мы проводили как-то презентацию спецвыпуска исторического журнала "Родина". Состав преподавателей тут просто звездный, у самой Екатерины Ивановны четыре высших образования! И даже здание института просто потрясающее, студенты называют его "Хогвартс", и я действительно именно так представлял себе знаменитую школу волшебников. Только учится тут не Гарри Поттер, а студенты из самых разных городов, даже из Москвы. Без экзаменов принимают сюда участников СВО. Всего же в этом году в вузе открыто 1635 бюджетных мест, но есть и желающие учиться на коммерческой основе.

- В советские времена в Бердянске жили 150 тыс. человек, - рассказывает проректор Тимур Камаев. - При Украине численность упала до 80 тыс: начали закрываться предприятия, работы не стало. Началась эмиграция молодежи в Москву. А сегодня наоборот - возвращаются. Из Киева, из Польши, Германии. И уровень жизни вырос, посмотрите: по вечерам даже пенсионеры сидят в кафе - раньше они не могли себе этого позволить, не знали, как заплатить коммуналку. Люди покупают квартиры, машины, рождаются дети. А турбизнес - он и прежде развивался тут в основном за счет российских туристов: даже поезд из Киева ходил только летом, а из Москвы - круглый год. В 2014 году все обрубилось. Только теперь протянули новую железнодорожную ветку на Мелитополь через Мариуполь и Бердянск. И даже православные вздохнули спокойно: с 2014 года в храмы ходить было опасно, потому что они относились к московскому патриархату.

Ампутация Родины

- А главное, - считает Тимур Евгеньевич, - до того, как регион вернулся в Россию, мы жили как в шорах. Вам не понять, потому что вы всегда оставались в большой стране. А я помню: у нас была огромная родина СССР, и когда нас с Украиной отделили - у нас был такой комплекс ампутации, и вот эти постоянные фантомные боли. Ампутация Родины.

Екатерина Степанюк еще и депутат Заксобрания Запорожской области, и потому проблемами восстановления региона занимается комплексно.

- Город стремительно молодеет, обновляется вся инфраструктура. Бердянск получил новые автобусы. Наши шефы из Тверской области проводят капитальную замену системы водоснабжения и канализации города - она не делалась 30 лет, при Украине не выделяли деньги, - рассказывает она. - Капитально ремонтируют дворец спорта, рядом открыли площадку ГТО. Появились МФЦ с банкоматами "Сбера". Выплачиваются детские, маткапитал. При России наш образовательный процесс стал наполнен правильным смыслом. Что теперь главное? Семья, Родина, взаимопомощь. В Курске беда - сотни студентов и преподавателей собирают различную помощь: от мыла и одежды до прицелов ночного видения. Студенты получили множество российских грантов, благодаря чему теперь у нас есть все - от школы юного журналиста до корпуса спасателей. Работали волонтерами и на выставке "Россия" в Москве. Ощущение причастности к жизни огромной страны дает силы.

Снаряды сюда уже не долетают, но угрозы, нападки и даже покушения на ярких и самоотверженных лидеров мнений все еще случаются. Но жителей Бердянска не запугать. Социсследования показали: здесь неуклонно растет уровень жизни и падает уровень стресса. К хорошему быстро привыкают.