Часть туристических маршрутов Сочинского нацпарка закрыли для посещения

Сочинский национальный парк устраняет последствия залпового ливня, прошедшего в городе-курорте в ночь с понедельника на вторник. Часть туристических троп и маршрутов повреждены из-за выпавшего смерча и схода небольших селей, доступ к объектам ограничен, сообщили в Telegram-канале нацпарка.

"В Агурском ущелье размыло полотно через реку Агура у нижнего водопада. Проход через реку временно недоступен. На Белых скалах Навалишинского ущелья размыло тропу. Спуск по тропе невозможен. На Воронцовском ландшафтно-карстовом комплексе ко входу в пещеру нанесло большой объем грунта и растительного мусора. Вход в пещеру заблокирован. На Чертовых воротах выпал смерч, разрушив подход к реке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время в нацпарке ведутся работы по устранению последствий непогоды.

Сочинский национальный парк был основан в 1983 году, он расположен вдоль побережья Черного моря на территории города-курорта Сочи, на северо-западе Большого Кавказа. Это первый национальный парк в России. Площадь Сочинского национального парка составляет 208,6 тыс. га, из которых 94,1% занято горными лесами. Флора включает в себя более 2,2 тыс. видов. Около 30% видов животных и растений являются реликтовыми, 20% являются эндемичными, более 20% занесены в списки различных Красных книг. По состоянию на 2023 год на территории парка известно 376 объектов историко-культурного наследия.