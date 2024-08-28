Россия стала лидирующим направлением для туристов

Стоимость отдыха в России выросла на 40%, при этом, внутренний туризм теперь занимает до 40%, сообщила управляющий директор туроператора Let’s Fly и руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина.

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Она отметила, что средний чек на путевку в Турцию вырос не так значительно - на 20%.

«Россия занимает первое место, порядка 40% бронирований от всего объема. Средний чек вырос на 40%. Это один из самых высоких показателей среди остальных стран. На втором месте - Турция, порядка 30% продаж. Средний чек вырос на 20%, в среднем 230 тысяч рублей за турпакет. Египет вырос по стоимости на 20%», - сообщила она НСН.

Ранее сообщалось, что китайский Хайнань занял четвертое место в рейтинге дешевого отдыха в августе у российских туристов, уступив Анапе, Сочи и Абхазии.