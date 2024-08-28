В Самаре планируют построить гостиницы высотой 75 метров

Также для трех земельных участков общей площадью 5,7 га согласована предельная высота в 75 метров. Здесь планируется возвести гостиницы кампуса.

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"Мы реализуем серьезнейший в истории Самары проект по созданию современного образовательного пространства с местами для проживания студентов, молодых ученых, инженеров. Все это создается с интеграцией в развивающуюся городскую среду, со строительством новых объектов для бизнеса, жизни, туризма, строительством деловой инфраструктуры", - отмечал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Кампус в Самаре будет построен в непосредственной близости от стадиона "Солидарность Самара Арена" в рамках реализации нацпроекта "Наука и университеты". Сегодня проект находится в стадии активного проектирования. Техническое задание формируется совместно со всеми пользователями будущего объекта: студентами, учеными, индустриальными партнерами, бизнесом. Кампус планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Глава региона Вячеслав Федорищев делал акцент на необходимости активного привлечения индустриальных партнеров к реализации проекта. Так, в конце июня в столице региона начал работу инжиниринговый центр ООО "ПроШкола". Здесь разместят инженерный состав команды, сопровождающей проектирование и строительство кампуса.