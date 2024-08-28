В Омске за 45 миллионов продают базу отдыха

На сайте объявлений выставили на продажу базу отдыха «Подсолнухи». Она располагается в деревне Корниловка Кормиловского района, что примерно в 40 км от омска.

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На территории площадью более 150 гектаров расположены основной корпус, двухэтажный гостевой дом, несколько отдельно стоящих домиков.

База отдыха находится на берегу Оми, на территории есть и искусственный водоем.

В «Подсолнухах» каждый год проходят туристические слеты, тематические open air и другие мероприятия. Здесь проводится финал конкурса рок-музыки «Наш Фестиваль».

Стоимость бизнеса — 45 млн рублей. Продавец не называет причину продажи, но отмечает, что готов рассмотреть вариант рассрочки.

Ранее «НО» писал, что в Омской области продается еще одна база отдыха - «Белая вежа». За нее просят 108 млн рублей.