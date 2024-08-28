Эксперты отметили рост турпотока на отечественных курортах

В России зафиксировали рост турпотока на отечественных курортах. Об этом НСН рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По его словам, в 2024 году в стране приняли на 15% больше россиян, чем в прошлом. При этом он уточнил, что итоги являются промежуточными, потому что сезон еще продолжается.

"Сейчас идет пересменка перед бархатным сезоном: одни уже уезжают, другие еще не приехали. Это влияет и на внутренний рынок, и в меньшей степени на выездной. По оценкам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, летом должно было отдохнуть 44 млн россиян. Статистика - вещь интересная, но объективно рост в среднем по стране порядка 15%", - сказал Барзыкин.

Исследование ЮMoney и туроператора Anex, с результатами которого ознакомилась "Газета.Ru", до этого показало, что в этом году многие россияне выбирают более комфортные места отдыха, в том числе курортные и круизные форматы. Этим летом россияне чаще бронируют гостиницы, а не апартаменты и квартиры - с 1 июня по 31 июля 2024 года число бронирований в гостиницах выросло в 2,5 раза.