Переполненный людьми пляж Геленджика в последние дни лета попал на видео. Роликом с «Лентой.ру» поделилась отдыхающая на российском курорте туристка.

На кадрах видно, что на побережье расположились сотни людей. Многим приходится загорать стоя, поскольку большинство лежачих мест занято.

Собеседница «Ленты.ру» Яна рассказала, что несколько дней назад пляжи были закрыты для купания из-за штормового предупреждения, а уже сегодня их заполонили туристы.

«Людей — тьма, — добавила она. — Им все нипочем. Их не смущают даже палящее солнце и невозможная духота».

Ранее на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. По данным МЧС, 28 августа местами на Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) ожидаются сильные ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду.