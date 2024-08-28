Среди туристов выросла популярность горнолыжных курортов Северного Кавказа

Многие отдыхающие, которые хотят провести зимние праздники в горах, спешат забронировать номера в отелях. Из-за динамичного ценообразования ближе к зиме бизнес повысит цены примерно на четверть.

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В пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что в этом году значительно выросла популярность курортов ЮФО и СКФО. Российские отдыхающие начали бронировать отели на горнолыжных курортах Северного Кавказа еще в июне, чтобы отдохнуть на них только зимой. Причина в том, что в отелях при горнолыжных курортах цены очень динамичные и сейчас их покупать наиболее выгодно.

Отмечается, что отдыхающие выкупают не только гостиничные номера, но и ски-пассы, которые сегодня продаются со скидками от 15% до 30%. Наибольший спрос сегодня фиксируют на курортах Архыз, Домбай и Красная Поляна. Если сейчас его можно приобрести за 50 тысяч рублей, то ближе к зиме цены вырастут до 80 тысяч. В целом же, в этом году отмечается рост числа ранних бронирований туров на 28% относительно 2023 года.

Ранее сообщалось, что в ХМАО в этом году приехало свыше 800 тысяч отдыхающих. Это один из лучших показателей в стране.

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