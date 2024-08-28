В Назрани благоустроят зоны отдыха у городского пруда

Возле городского пруда в Назрани благоустроят пять зон отдыха. На проект направят 103 млн рублей, выигранных во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

«Мы разработали концепцию благоустраиваемой зоны, основанную на мнении и желаниях наших горожан. Сюда входит создание прогулочных дорожек вдоль прибрежной полосы городского пруда, зоны для мероприятий напротив дворца культуры с большим экраном, который также подойдет для проведения вечерних киносеансов на открытом воздухе, большой плейхаб для детей с большой игровой площадкой», — рассказал ТАСС мэр города Урусхан Евлоев.

По его словам, также в проект входит зона отдыха для взрослых рядом с лодочной станцией, которую реконструируют и обустроят навесами и столиками.

«Кроме того, рядом с городским прудом появится спортивная зона, которая будет оборудована необходимым инвентарем для занятий различными видами спорта. Также в проект входит создание „тихой“ зоны с оборудованными спусками к пруду и строительством первого в регионе ресторана на воде. Сроки реализации будет устанавливать Минстрой России, но полагаю, что весь проект будет реализован в течение 2025−2026 годов», — добавил Евлоев.

За последние годы в Назрани в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» была благоустроена часть городского пруда. Так, на территории создана единственная в регионе скейт-площадка, а также обустроены волейбольная и детская площадки, установлены скамейки и качели.

Ранее сообщалось, что в Магасе заложат сквер и аллею площадью около 1,4 гектара к 100-летию образования Ингушетии. На территории нового общественного пространства установят памятник Идрису Зязикову.