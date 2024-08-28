Югра готовится встретить турпоток из Индии и других азиатских стран

В Ханты-Мансийске на бизнес-форуме «Мастера гостеприимства» журналист «ФедералПресс» Ирина Ромашкина выяснила, что Россия готова встретить турпоток из Индии. Какие еще новшества ждет туризм в стране – читайте в нашем материале.

«Для наших сельхозпроизводителей сертификация «халяль» и сертификация «органика» стало дополнительным преимуществом в сфере повышения цены, продаваемых услуг на экспорт. Имея этот знак – они могут продавать ее дороже», – прокомментировал для корреспондента «ФедералПресс» гендиректор Фонда развития Югры Роман Колупаев.

Для региона – это повышение продаж его продукции и рост узнаваемости. Сейчас в Югру приезжает много азиатских туристов, турпоток, специфика и запросы меняются, поэтому сертификация – это уровень. Разные сертификаты актуальны не только для сельхозпродукции, но и для разных услуг, например, отели, отметил он.

«Мы будем говорить о сертификации под те или иные потребительские предпочтения. Например: Muslim-friendly, halal-friendly, China-friendly для китайского туриста. Также мы готовим сертификацию Indian-friendly», – поделилась с корреспондентом «ФедералПресс» замруководителя АНО «Российская система качества» Юлия Михалева.

Очень востребованы услуги с Muslim-friendly не только для иностранных туристов, но и для мусульман, которые исторически жили в России, а сертификация об эко-производстве важна чаще для молодежи, отметила она.

«Роскачество – федеральный инструмент, которым может пользоваться любой субъект РФ, чтобы решать свои задачи. Это и повышение эффективности бизнес-процессов, или выстраивание системообразующих вещей. Все это зависит от целей субъекта, где-то это развитие сельского хозяйства, где-то на развитие туротраслей», – поделилась Михалева.

Принцип работы совместно с Фондом развития Югры и правительством региона – взаимодействие по принципу «одного окна».

Регион и бизнес может получить методические рекомендации, сертификацию услуг и товаров, продвижение на внешние и внутренние рынки, отметила Михалева.

Напомним, что Роскачество заключили соглашение о сотрудничестве и партнерстве с Фондом развития Югры. Бизнес-форум проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» проводится с 27 по 29 августа в Ханты-Мансийске.