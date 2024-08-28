Стало известно, как большинство россиян планирует провести отпуск

Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин отметил, что высокий интерес к семейному отдыху внутри страны важен для городских властей и бизнеса, поскольку это стимулирует развитие инфраструктуры и создает новые возможности для экономики.

По данным национального туристического портала "путешествуем.рф", на котором представлено более 200 идей для путешествий по России, за последние два года увеличилось количество доступной информации о туристических услугах. 79% опрошенных отмечают, что стало больше предложений для поездок внутри страны.

Среди популярных направлений оказались Краснодарский край, Республика Крым, Алтай, Байкал, а также Ленинградская область и крупные города, такие как Нижний Новгород, Казань, Самара и Калининград. Исследование показало, что туристы при выборе места отдыха в первую очередь ориентируются на новые впечатления (86%) и цену (80%).

Анализ был проведен на основании данных Индекса ВЭБ.РФ, социологических опросов, а также данных туроператоров и агрегаторов цен на транспортные услуги. Исследование охватило 1600 россиян старше 18 лет и включало данные по 218 крупнейшим городам России, передаёт «РИА Новости».