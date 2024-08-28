Власти ХМАО ждут не менее 1,5 млн туристов до конца 2024 года

На сегодняшний день турпоток в регион уже превысил 800 тысяч человек. Данная отрасль активно развивается, и одних только туроператоров стало в несколько раз больше.

Глава департамента промышленности ХМАО Кирилл Зайцев заявил, что регион с начала года посетило уже более 800 тысяч отдыхающих, и власти рассчитывают удвоить это число к концу декабря. Чиновник отметил, что все больше отдыхающих останавливается в Югре на более длительный срок.

Зайцев отметил, что если в 2023 году Ханты-Мансийский автономный округ посетило 1,2 млн туристов, то в этом году их может быть больше 1,5 млн человек. Согласно общероссийской статистике, ХМАО находится на седьмом месте по объему туристического потока.

В этом северном регионе Урала до сих пор проживают многие народы, сохранившие свои традиции и свою уникальную кухню. За прошедшие пять лет в Югре утроилось число туроператоров. В прошлом году туристическая отрасль региона заработала 8,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что начались продажи туров в Турцию в формате «все включено».

Мэр Екатеринбурга заявила, что с начала года туристы потратили в городе 12 млрд рублей.