Международный фестиваль «Большой Алтай» посетило 15 тыс. зрителей

Первый международный фестиваль "Большой Алтай" в Республике Алтай посетило 15 тыс. зрителей. Программа фестиваля включила более 70 мероприятий, сообщили ТАСС в пресс-службе всесезонного курорта Сбера "Манжерок", на базе которого проходит фестиваль.

"15 тыс. гостей посетили международный фестиваль, который впервые организовал алтайский курорт Сбера. На пять дней "Манжерок" стал местом единения народов Большого Алтая. Театр, музыка, кино, фотовыставки и гастрономия объединили больше 500 артистов из России, Китая, Монголии, Киргизии и Казахстана. Более 70 мероприятий провели на первом международном фестивале "Большой Алтай", который собрал лучшие образцы культуры кочевых народов", - сообщили в пресс-службе.

В рамках фестиваля прошло 10 театральных постановок, среди которых кукольные, светотеневые и моноспектакли, а также постановки, вошедшие в лонг-лист театральной премии "Золотая маска". Также была обширная выставочная и музыкальная программа.

По словам генерального директора курорта "Манжерок" Владимира Щербинина, одна из миссий фестиваля - напомнить о единстве многонационального Большого Алтая, о ценностях, которые его скрепляют.

"На следующий фестиваль мы планируем расширить географию участников. Мы хотим, чтобы к нам приезжали и делились традициями, культурой и своими особенностями. Планируем объединить все народы на курорте "Манжерок" и создать тюркскую колыбель", - отметил Щербинин.

Международный фестиваль "Большой Алтай" проходит в регионе впервые, даты его проведения - с 21 по 25 августа. В рамках программы были представлены образцы искусства и культуры стран Большого Алтая (входят части Монголии, Китая, Киргизии, восточного Казахстана и регионы России - Республика Алтай, Тува, Хакасия, Бурятия, Алтайский край).