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Международный фестиваль "Большой Алтай" посетило 15 тыс. зрителей

Первый международный фестиваль "Большой Алтай" в Республике Алтай посетило 15 тыс. зрителей. Программа фестиваля включила более 70 мероприятий, сообщили ТАСС в пресс-службе всесезонного курорта Сбера "Манжерок", на базе которого проходит фестиваль.

Международный фестиваль «Большой Алтай» посетило 15 тыс. зрителей
© ТАСС
"15 тыс. гостей посетили международный фестиваль, который впервые организовал алтайский курорт Сбера. На пять дней "Манжерок" стал местом единения народов Большого Алтая. Театр, музыка, кино, фотовыставки и гастрономия объединили больше 500 артистов из России, Китая, Монголии, Киргизии и Казахстана. Более 70 мероприятий провели на первом международном фестивале "Большой Алтай", который собрал лучшие образцы культуры кочевых народов", - сообщили в пресс-службе.

В рамках фестиваля прошло 10 театральных постановок, среди которых кукольные, светотеневые и моноспектакли, а также постановки, вошедшие в лонг-лист театральной премии "Золотая маска". Также была обширная выставочная и музыкальная программа.

По словам генерального директора курорта "Манжерок" Владимира Щербинина, одна из миссий фестиваля - напомнить о единстве многонационального Большого Алтая, о ценностях, которые его скрепляют.

"На следующий фестиваль мы планируем расширить географию участников. Мы хотим, чтобы к нам приезжали и делились традициями, культурой и своими особенностями. Планируем объединить все народы на курорте "Манжерок" и создать тюркскую колыбель", - отметил Щербинин.

Международный фестиваль "Большой Алтай" проходит в регионе впервые, даты его проведения - с 21 по 25 августа. В рамках программы были представлены образцы искусства и культуры стран Большого Алтая (входят части Монголии, Китая, Киргизии, восточного Казахстана и регионы России - Республика Алтай, Тува, Хакасия, Бурятия, Алтайский край).

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