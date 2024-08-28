Стала известна полная программа фестиваля «ВолгаФест»

26 августа в Самаре запустили специальную программу (0+) "ВолгаФеста". В нее вошли маркеты еды и сувениров, ресторан и кинотеатр.

На пляже будет работать танцплощадка (30 августа - с 16:00 по 20:30, 31-го - с 14:00 по 22:00, 1 сентября - с 14:00 по 17:00), уличный театр в пятницу в 21:30 покажет спектакль "Ловцы снов" (6+), в субботу в 18:00 - "Три урока русской словесности" (6+), в воскресенье в это же время - тот же и "Авиаторы" (6+). Каждый день на сцене с 19:00 по 22:00 предусмотрены выступления отечественных исполнителей.

В детском шатре 30 августа покажут четыре представления: "Алло, это школа?" (6+) в 16:00, "По щучьему велению" (4+) в 17:30, "Клубок народных сказок" (3+) в 18:30 и "Сейчас самое время" (6+) в 20:30.

31-го числа - пять: "Маша и Аркаша-таракаша" (5+), "Великие путешественники" (6+), "Тру! Пе! Тру!" (3+), "Теплые сказки" (5+) и "Теремок" (7+). 1 сентября: "Сказки Пушкина" (0+), "Пеппи Длинныйчулок" (5+), "Когда любишь" (7+), живая сказка, которую разыграют зрители (5+) и подвижные игры (3+).

Будет открыта и резиденция волжских городов. Там пройдут лекции, мастер-классы и уникальные концерты. В фестивальном клубе организуют деловую и образовательную программы (12+).

На сцене "Заволга" предусмотрены мероприятия (0+) от самарских музеев. В одноименной мастерской - занятия (0+) для всей семьи

В каждый из фестивальных дней в 19:30 на Красноармейском спуске набережной покажут огненные шоу (0+). 31 августа в 18:00 - сап-карнавал (0+), 1 сентября с 12:00 по 23:00 автовыставка "Volga Classic" (0+).

Также в субботу и воскресенье будут работать скейт-площадки - с 12:00 по 20:00 и с 12:00 по 18:00 соответственно.

Подробнее ознакомиться с программой "ВолгаФеста" можно на официальном сайте мероприятия.

Недавно мы писали, что в Самаре пройдет арт-фестиваль "Живописный город. Улицы в золотом" (6+).