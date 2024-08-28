Эксперт объяснил, почему Россию ждет развитие промышленного туризма

Николай Сапелкин считает, что промышленный туризм в значительной степени подстегивает общий рост российской промышленности. Он уверен, что это будет не только познавательно для туристов, но и полезно для самих предприятий.

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Победитель Всероссийского туристического конкурса в номинации «Промышленный туризм» Николай Сапелкин заявил, что в России активно развивается промышленный туризм, и эту отрасль в ближайшее время ждет большое будущее. Он это связал с текущим промышленным развитием страны.

Эксперт считает это крайне положительной тенденцией, так как это не только позволяет предприятиям показать свою продукцию, но и весь регион демонстрирует свой потенциал, привлекая новые инвестиции и популяризуя рабочие профессии.

В беседе с агентством «Прайм» Сапелкин заявил, что в Воронежской области с 2019 года было построено 70 промышленных предприятий, которые благодаря своей высокой технологичности могут привлечь массу туристов и отдыхающих.

Недавно стало известно, что Волгоградская область намеревается к 2034 году довести ежегодное число туристов до 5 млн человек. Одним из драйверов такого роста должен стать промышленный туризм.

До этого сообщалось, что вдвоем отдохнуть в Японии, с учетом проживания, будет стоить более 300 тысяч рублей.