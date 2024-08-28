Названа сумма, которую потратят на развитие курортов Приазовья власти Кубани

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на развитие инфраструктуры выделено более 1,7 миллиарда рублей за последние 4 года. В частности, было оснащено 33 пляжа современным оборудованием, а также активно развиваются турмаршруты.

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Турпоток в Краснодарском крае вырос с 16,8 миллиона в 2021 году до рекордных 18,6 миллиона в 2023 году. Несмотря на общий рост, Кондратьев отметил, что на Азовском побережье по-прежнему отдыхает около 1 миллиона человек. В связи с этим, он поручил разработать «дорожные карты» для социально-экономического развития каждого муниципалитета Приазовья.

Вице-губернатор Александр Руппель сообщил, что на Азовском побережье не функционируют около 30 объектов туристической инфраструктуры, из которых 20 являются базами отдыха. В настоящее время осуществляется работа по возобновлению деятельности девяти объектов в Темрюкском и Ейском районах, что позволит вернуть около 1000 койко-мест. Кроме того, в Темрюкском районе планируется завершить капитальный ремонт трех детских оздоровительных лагерей до 2026 года.

На территории «Кубанского Приазовья» также реализуются 18 инвестиционных проектов на сумму около 32 миллиардов рублей, включая строительство Центра с грязелечебницей в Ейском районе стоимостью более 1,8 миллиона рублей и агротуристического комплекса в Славянском районе стоимостью 170 миллионов рублей. Одним из крупных проектов является гостиничный комплекс в станице Голубицкой стоимостью 7,5 миллиардов рублей, который создаст 460 рабочих мест.

Руппель также отметил уникальную меру поддержки для инвесторов в регионе — возможность практически полного освобождения от налога на имущество на 10 лет, что способствует быстрому выходу на самоокупаемость. В результате, объем инвестиций в санаторно-курортную сферу за последние пять лет увеличился почти в 40 раз. В настоящее время в отрасли реализуется 63 крупных проекта на общую сумму свыше 700 миллиардов рублей, пишет «РИА Новости».

Ранее эксперт объяснил, можно ли получить компенсацию из-за водорослей на пляжах Анапы. Также кубанская винодельня «Абрау Дюрсо» построит крупный отель в 2026 году.