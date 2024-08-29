В Калининградской области открыли все пляжи для купания

В четверг, 29 августа, на калининградском побережье благоприятные условия для отдыха. Но, хотя на море штиль, на некоторых пляжах вывешены жёлтые флаги.

«В воду всегда нужно заходить с осторожностью», — акцентировали спасатели, объясняя такое решение.

Температура воды сохраняет среднее значение в +19 °C. Воздух прогреется до +26 °C.

Балтийск: флаг жёлтый, стоит быть внимательным;

Зеленоградск: без флага, купаться разрешено;

Пионерский: без флага, можно находиться в воде;

Светлогорск: флаг жёлтый, необходимо быть аккуратным;

Янтарный: флаг жёлтый, купаться следует с осторожностью.

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