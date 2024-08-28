Калининградскую область с начала года посетили 1,5 млн туристов

С начала 2024 года Калининградскую область посетили более 1,5 миллиона туристов. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на главу областного минкультуры и туризма Андрея Ермака.

«Число гостей региона в этом году постепенно растет в сравнении с итогами 2023 года. За 8 месяцев к нам прибыло 1 млн 525 тыс. туристов, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказал Ермак.

По словам министра, инфраструктура гостеприимства справилась с наплывом гостей, так как перед началом сезона расширила свои мощности. По данным Сбербанка, туристы потратили в регионе более 10,1 миллиардов рублей, что на 28% больше, чем за первые шесть месяцев 2023 года.