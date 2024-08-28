Чем привлекает туристов Югра

В Ханты-Мансийске на бизнес-форуме «Мастера гостеприимства» гендиректор Фонда развития Югры Роман Колупаев рассказал, что именно привлекает туристов в регионе. Подробности передает корреспондент «ФедералПресс» Ирина Ромашкина с места событий.

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«Турпоток в прошлом году был чуть больше миллиона. В основном это «туристы по принуждению» – те, кто приезжают по командировкам, но остаются на выходных полюбоваться природой. Вторая часть чуть меньшего количества туристов это те, кто приезжают на Приполярный Урал, основные точки притяжения – горы Народная и Неройка. Там есть центр размещения и профессиональные гиды», – рассказал корреспонденту «ФедералПресс» гендиректор Фонда развития Югры Роман Колупаев.

Он также отметил, что регион привлекает туристов культурой ханты и манси, историей освоения нефти.

«Регион осваивался вахтами. Людям интересно посмотреть, как жили нефтяники, как добывается нефть. Это одно из самых востребованных, но и одно из самых сложных направлений, потому что некоторые нефтяные компании скептически относятся к посторонним на опасных объектах», – подчеркнул Колупаев.

Работать приезжают люди с разных уголков страны, Чечни, Башкирии, Беларуси, сформированные этнические гнезда также формируют портрет туриста.

«Упрощается транспортная схема несмотря на то, что мы удаленный регион – до нас лететь три часа на самолете», – сказал Колупаев.

Международные аэропорты есть в Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске и Нягани, не во всех регионах так много аэропортов, отметил он.

Жемчужиной региона гендиректор Фонда развития Югры назвал Когалым, в городе есть филиал Большого театра, аквапарк и океанариум. А в Сургуте находится самый большой центр промышленного туризма, в городе добывается 30 % мировой нефти, но туризм развивается не только там, отметил Роман Колупаев.

«Березовский и Белоярский район получил дополнительный стимул к развитию после того, как вошел в состав Арктической зоны. Первыми зашли – строители и нефтяники», – добавил гендиректор.

Отметим, что на форуме Фонд развития Югры подписал соглашение о сотрудничестве и партнерстве с АНО «Российская система качества». Бизнес-форум проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» проводится с 27 по 29 августа в Ханты-Мансийске.