Чем завлекают путешественников летом в Астраханской области

В Астрахани в разгаре сезон цветения лотосов. Новинка - авторские гастротуры на лотосовые поля, которые пользуются огромным успехом у туристов. А еще гостям предлагают подоить осетровых и самостоятельно посолить черную икру, приготовить чисто астраханский пирог из осетрины, хе из щуки, попробовать чай и кофе с ароматом лотоса. Чем еще завлекают путешественников?

В этом году живописные поля цветущих лотосов, их еще называют каспийской розой, раскинулись раньше обычного, радуя астраханцев и гостей своим тонким ароматом.

- Гастротуры к лотосовым полям в этом году мы предлагаем впервые. Помимо красивых фотографий, это еще и обед, астраханская тройная уха (из трех видов рыбы) и арбузы, конечно, в топе предпочтений, особенно у приезжих, - отметила в беседе с "РГ" руководитель турфирмы Оксана Бурцева.

Местные заведения общепита стали разрабатывать особое меню с локальными блюдами. Например, запеченный сазан, фаршированный гречкой на костре.

- Казалось бы, рыба с гречкой - сочетание несочетаемого, но идет на ура. Как и рыбный хлеб, который начали готовить у нас в Астрахани. Все мы с советских времен помним мясной хлеб, он продавался в виде буханки. Вот такой же, только рыбный. И пирог, и не пирог, но очень вкусно, - поделилась впечатлениями Бурцева.

Гастротуризм развивают многие предприятия. Осетровые фермы устраивают мастер-классы по посолке черной икры, а в ресторанах и кафе учат готовить уху.

- Мы предлагаем оценить местные блюда во время специальных туров по гастрономическим объектам с участием в дегустациях и кулинарных мастер-классах. Ведь то, что привычно нам, местным жителям, например, дойка осетров и посол рыбы, для многих приезжих бывает в диковинку, - пояснила замминистра экономического развития Астраханской области Лейсан Шафикова.

Одно из старейших предприятий по выращиванию рыбы осетровых пород и производству черной икры недавно открыло в центре Астрахани два шоурума с собственной кулинарией. Здесь проводят дегустацию традиционных астраханских блюд. А еще туристы могут приготовить осетровый пирог (его стоимость - от 2 тыс. рублей) и засолить на память баночку черной икры.

Такие осетры здесь не редкость.

Набирают популярность дегустации чая и кофе с разными добавками, арбузного меда, меда из лотоса и верблюжьей колючки. Берут и с собой. Удобно: можно довезти до любого региона и поездом, и самолетом, в дороге не испортится. Подарочная корзинка с двумя редкими видами чая и местным медом - нардека стоит 700 рублей.

- К нам в магазин часто заходят туристы из Сибири, с Дальнего Востока, из Питера. Мы устраиваем дегустацию чая и своих эксклюзивных напитков. Арбуз хорошо сочетается с черным чаем, лист лотоса и дыня - с зеленым. Завариваем лотосовый кофе, делаем лотосовый пунш, который особенно хорош в холодные дни. Просят туристы и калмыцкий чай. У нас можно купить верблюжью колючку, отвар которой лечит желудок и улучшает пищеварение, - рассказала руководитель астраханского чайного магазина Татьяна Бужс.

Всего здесь представлено 500 видов чая и кофе. Кстати, мед свой, предприятие работает с выездными пасеками. А пчелы собирают мед в сезон цветения растения - арбуза, верблюжьей колючки, лотоса.

- Еще у нас есть мед с чисто астраханскими брендовыми названиями: "Черная икра", "Астра" и "Хан", "Барханы", "Река Волга", "Лотосовый десерт". Арбузные, дынные и абрикосовые чипсы любят юные посетители. Особый спрос на варенье из местных помидоров. Это ни с чем не сравнимый вкус астраханского лета, - поделилась Татьяна.

Как приготовить астраханскую уху

Ее готовят только в котелке, на открытом огне и на свежем воздухе. Сначала для навара кладут окуня, потом судака и самой последней идет любая осетровая рыба. Получается, каждый вид варится отдельно, потому уха и называется тройной. Овощи тоже забрасывают поэтапно: лук, картофель, морковь, томаты, сладкий перец, чеснок и другие пряности. В самом конце в уху кидают уголек, что придает блюду аромат костра.