В Госдуме попросили обеспечить туристам интернет и в тайге, и в небе

В Госдуме озаботились проблемами туристов, «часами и сутками», путешествующих без интернета. Депутат Ярослав Нилов направил письмо в Минтранс с просьбой обеспечить пассажиров в самолетах и поездах бесперебойным Wi-Fi. По мнению народного избранника, стабильная связь нужна как в многочасовых перелетах на Кубу и Бали, так и в поездах, которые ездят по необъятным просторам страны:

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«Пассажиры испытывают объективную потребность быть на связи со своими близкими, просмотреть актуальные новости и социальные сети, воспользоваться электронной почтой. Постоянный доступ к сети – это более рациональное использование времени в пути».

Свои мысли народный избранник направил на рассмотрение министру транспорта Роману Старовойту накануне. Как считает депутат, если технология успешно работает на борту иностранных авиакомпаний, то значит, и у нас все это возможно.

Подобная инициатива изрядно удивила туристов. Далеко не все верят в реализацию проекта, так как есть более простые с точки зрения технологий задачи, которые не решены: «О глобальных проектах задумались. Давайте сначала в Крыму роуминг окончательно отменим и связь там везде стабильную сделаем», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Ранее TourDom.ru писал, что РЖД пообещали использовать спутники для цифровых развлечений туристов.