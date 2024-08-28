Регион Поволжья решили разделить на туристические зоны

В Чувашской Республике планируется масштабное развитие инфраструктуры в трёх туристско-рекреационных зонах, сообщает Министерство экономического развития и имущественных отношений региона. Об этом заявил вице-премьер и руководитель Минэкономразвития республики Дмитрий Краснов на пресс-конференции, состоявшейся 28 августа.

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Туристско-рекреационная зона «Северная» охватит Чебоксарский, Мариинско-Посадский, Козловский, Цивильский, Ядринский, Моргаушский и Красноармейский округа. В этой зоне будут созданы условия для культурного, познавательного и санаторно-курортного туризма, а также для отдыха на Волге.

«Восточная» зона включает Канашский, Комсомольский, Янтиковский, Батыревский, Шемуршинский, Урмарский и Яльчикский округа. Здесь акцент будет сделан на рекреационный и сельский туризм, а также на спокойный отдых на природе.

«Западная» зона охватит Красночетайский, Аликовский, Шумерлинский, Вурнарский, Ибресинский, Алатырский и Порецкий округа. Планы включают развитие инфраструктуры для активного отдыха на природе, культурного и этнографического туризма.

Краснов также отметил, что в Канаше и Алатыре строятся глэмпинги в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Прибрежные территории на Волге учтены в стратегии пространственного развития Чебоксарской агломерации. В мастер-плане предусмотрено три туристических проекта из десяти прорывных. Задача правительства — поддержать инвесторов, добавил вице-премьер.

Ранее на пресс-конференции министр сообщил о сдаче в эксплуатацию 35 номеров в глэмпингах Чувашии.

До этого в Чувашии начали внедрять новые стандарты содержания региональных автодорог. Кроме того, стало известно, как регион собирается нарастить производство пива.