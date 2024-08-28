В Татарстане больше людей выбирают активный и познавательный туризм

Сегодня общество как никогда понимает важность заботы об окружающей среде. И российские агентства начинают предлагать разные варианты отдыха на природе. Татарстан в этом плане также не отстает. Сейчас организованы пешеходные экскурсии по Голубому озеру и Камскому Устью, которые пользуются особой популярностью как у туристов, так и местных горожан. А глэмпинги так вообще стали набирать небывалую популярность.

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Напомним, глэмпинг - это разновидность кемпинга, объединяющая комфорт гостиничного номера с отдыхом на природе. По данным Ассоциации туроператоров России, в 2022 году в стране насчитывалось уже около 400 глэмпингов.

Голубое озеро в фаворе

Его ежегодно посещают около 120 тысяч человек. В 2024-м команда Дирекции по природным территориям и Института развития городов РТ совместно со Стратегией развития Казанки представила план совершенствования его экосистемы до 2025 года. Уже оборудованы безопасные места для купания: два на Малом Голубом и Большом озерах, а также одно на Проточном.

Сейчас идет работа над созданием эковорот, где будет парковка, павильоны с прокатом снаряжений для активного отдыха, КПП и шлагбаум. На всей территории планируется открыть туристические лесные маршруты, а еще экологические станции, на которых можно будет наблюдать за качеством водоемов.

Но большинство таких видов отдыха, к сожалению, недоступны туристам и казанцам, у которых нет собственной машины. До того же Голубого озера на автобусе добраться очень трудно. Однако теперь и у городских появилась возможность прогуляться с ветерком на природе - благодаря новой экотропе "Маршрут Лисы".

Открыли ее по региональному проекту "Волжская тропа". Лесной маршрут находится на севере лесопарка "Лебяжье". Стартовую точку можно найти со стороны озера Глубокого. В будущем здесь появятся остановочный павильон и пешеходный переход с улицы Васильченко, чтобы было удобнее добираться.

Волжская тропа - это 350-километровый туристический пешеходный маршрут. Он проходит вдоль Волги от границы с Чувашией до границы с Ульяновской областью и включает в себя Казань. Проект популяризирует здоровый образ жизни и отдых на природе. Открылся он весной 2023 года. Концепцию разработала Дирекция по природным территориям Института развития городов РТ.

Цель данного проекта в том, чтобы по-новому открыть для татарстанцев Волгу с красотами ее берегов и привить интерес к природным богатствам. Тем более что ходьба наименее травмоопасный вид активности, и подходит она как молодым, так и пожилым людям.

Всего разработана концепция трех пешеходных маршрутов общей протяженностью 11 километров. На "Маршруте Лисы" казанцы смогут изучить природу республики и увидеть редкие краснокнижные растения совсем недалеко от своего города.

Почему маршрут рядом с озером Лебяжьим?

В 2023 году ученые Академии наук Татарстана обнаружили в лесном массиве лесопарка "Лебяжье" 800 видов представителей фауны и флоры, из которых 18 занесены в Красную книгу.

На территории лесопарка средний возраст деревьев в зависимости от вида составляет от 80 до 120 лет. Одно из самых старых - сосна обыкновенная, ей сейчас 143 года.

210 видов птиц (из которых 43 - краснокнижные), 37 видов млекопитающих и пять рукокрылых (почти все редкие), 170 представителей грибов, 41 вид мхов и восемь лишайников. Последние, к слову, природный индикатор экологической чистоты. И наличие лишайников - явный признак того, что фауна леса в порядке.

И для казанцев, и для гостей

На лисьей тропе не заплутаешь, повсюду стоят указатели.

По словам Ольги Хуснутдиновой, куратора проекта "Волжская тропа" и представителя Дирекции по природным территориям Института развития городов РТ, проект рассчитан и на казанцев, и на гостей города. Одним из гостей может быть интересен городской туризм, а другим загородный. Кто-то любит отдыхать на пляже около моря, а кто-то взбираться в горы. Поэтому для каждой аудитории в республике есть разные сценарии отдыха и маршруты.

"Лисья тропа" преимущественно предназначена для детей. Им будет интересно понаблюдать за жизнью леса и исследовать природу в ее соседстве с городской средой и человеком. Для ребят это станет познавательной прогулкой-игрой.

Во время прогулки они узнают больше о растениях, обитателях леса и их любимой еде. Общая протяженность маршрута - два с половиной километра. На пути расположены семь тематических остановок с информационными стендами, макетами и интерактивными экспонатами.

О безопасности здесь тоже позаботились. Если вы потеряетесь, то не стоит паниковать - на стволах деревьев нарисованы специальные метки и указатели. По ним легко можно вернуться на тропу и продолжить путь.

У данного маршрута есть и другое неофициальное название - "Маршрут наблюдателя". Во время прогулки можно увидеть множество растений, грибов, ягод и послушать голоса певчих птиц, например садовой славки или зяблика. Кстати, диких зверей тут немало. На территории парка обитают лоси, косули, ежи, лисы, зайцы-беляки, летучие мыши, куницы, ласки. Но встретить их можно очень редко.

Отели для пчел

Хотя местных животных увидеть почти невозможно, но вот встретиться с лесными насекомыми запросто. Помимо всем нам знакомых комаров, пауков, тараканов и костянок, здесь обитают пчелы-плотники, которые являются редкими представителями своего класса. Еще в этом месте встречается безымянное крупное насекомое черного цвета, по виду напоминающее то ли пчелу, то ли шмеля.

Живут они здесь лучше всех, так как для них обустроили настоящий отель. "Мир самых маленьких" - это домики для насекомых, которые стоят и на фермах, и в лесах. Примерно как скворечники для птиц в городе.

Кураторы "Маршрута Лисы" рассказали, как можно обустроить такой домик, если вдруг захотите поставить его у себя на даче или в деревне. Его нужно заполнить травой, корой, шишками и другими природными материалами. Такой отель могут занять как сами пчелы и осы, так и жучки, смотря кто первым забронирует номер.

Помимо туризма, проект помогает экологии республики. Все исследования, проделанные совместно городом, "Казаньоргсинтезом" и ученым сообществом, станут весомым вкладом в четвертое по счету переиздание Красной книги Татарстана. Сейчас идет обновление и добавление информации о новых местах обитания редких исчезающих видов флоры и фауны.

Ольга Хуснутдинова - куратор проекта:

"Маршрут Лисы" проходит по территории Волжской тропы, и уже по опыту мы знаем, что данный участок довольно популярен. До него легко добраться из города на общественном транспорте или на автомобиле. Он доступен круглый год, за исключением ноября и апреля из-за погодных особенностей этих месяцев.

В остальное время его посещают семьи с детьми, пенсионеры, спортсмены и просто любители активного отдыха. Тот факт, что недавно на маршруте появились интерактивные экспонаты для посетителей, доказывает, что он востребован.

Мало кто знал до этого, что здесь растут краснокнижные растения, а уж тем более какие именно. Также не многие в курсе истории этого места.

Успешность экологической тропы доказывает, что лесной массив и технологическое предприятие ("Казаньоргсинтез") могут сосуществовать друг с другом, даже находясь на небольшом расстоянии в полтора километра. Это толчок в сторону современного и одновременно здорового будущего города.

Сегодня маршрут можно пройти самостоятельно, скачав приложение "Волжская тропа" и ориентируясь с его помощью. Также планируются экскурсии. Ближайшая намечена на август. Точное время и дату лучше отслеживать в социальных сетях проекта, поскольку все зависит от погодных условий.

P.S.

Работа над "Маршрутом Лисы" пока не завершена. Планируется добавить еще одну точку - "Экодиск "Пищевые цепочки", где можно будет узнать о том, как животные и растения взаимосвязаны друг с другом в природе. В 2025 году начнется работа над еще двумя новыми экотропами: "Маршрут Зяблика" и "Маршрут Ежа".