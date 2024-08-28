В Ханты-Мансийске пройдет фестиваль фермерской еды «СВОЕ»

Он состоится 7 и 8 сентября на территории Археопарка с 10:00 до 20:00 часов.

Фермеры округа, а также других регионов России представят на мероприятии молочную и сырную продукцию, мёд, мясо и птицу, овощи и фрукты, рыбу и морепродукты, хлеб, бакалею, грибы и ягоды, чай и травы.

Гости смогут не только продегустировать и приобрести продукцию, но и поучаствовать в культурной программе и разнообразных мастер-классах.