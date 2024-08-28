В Арктике для туристов открыты пещеры

Карстовые каньоны, пещеры, водопады, подземные озера - это не Кавказ, а сердце Русского Севера: Архангельская область. Здесь, в Пинежском заповеднике, Восточно-Европейская равнина словно останавливает разбег: это понимаешь, когда смотришь вглубь тараканьего лога с отвесными скалами или гуляешь по карстовому каньону реки Сотки.

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50 лет назад реликтовая пинежская тайга, в которой никогда не было жилья и дорог, признана охраняемой природной территорией. Тысячи туристов приезжают сюда круглый год - попробовать себя в роли спелеолога, погрузившись хотя бы в одну из 140 пинежских пещер, найти шесть видов орхидей в тайге или постоять у водопадов-призраков, то появляющихся, то исчезающих в темных карстовых глубинах.

"Территория заповедника интересна тем, что раньше здесь было дно моря. Карстующиеся породы максимально близки к поверхности, а где-то полностью выходят наружу", - рассказывает директор особо охраняемой территории Денис Лобинский.

Под землей туристов встречают туннели, галереи и залы, "органные трубы" и "камины", на поверхности - сказочный мир реликтовых растений. Экологические тропы и маршруты на Пинежье каждый может выбрать по душе, к примеру, "Водопад на Святом ручье", "Река Карьела", "Малая Голубинская". Есть здесь даже "Певческая эстрада" - так называется путешествие в одноименный подземный дворец.

Неслучайно многие россияне предпочитают заповедник путешествиям на юг. Останавливаются они на турбазе в поселке Голубино, куда проложена хорошая дорога. Здесь же сотрудники Пинежского заповедника организовали детские экологические лагеря. Проводятся и экологические экспедиции для школьников - юннаты исследуют пещеры, изучают жизнь летучих мышей и бородатой неясыти, а напоследок обнимают вековые лиственницы.