В России вырос спрос на экскурсионные туры

Эксперт по туризму Анна Высокинская отметила, что в уходящем туристическом сезоне резко вырос спрос на экскурсионные туры.

Москва, Санкт-Петербург, Золотое кольцо России и Дагестан пользуются большим спросом, добавила она в беседе с «Южным Федеральным».

Россияне выбирают не пляжный отдых, а экскурсионные туры с гидом-экскурсоводом, что говорит о росте интереса к своей стране, подчеркнула эксперт.

Высокинская считает, что в ближайшем будущем Дагестан сможет побороться за лидерство в качестве самого привлекательного туристического направления в России при условии инвестиций в развитие туристической сферы.

Ранее эксперты рассказали, почему российские туристы все чаще едут в Японию, а также большая часть россиян едет отдыхать в Грузию самостоятельно.