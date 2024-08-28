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В России вырос спрос на экскурсионные туры

Эксперт по туризму Анна Высокинская отметила, что в уходящем туристическом сезоне резко вырос спрос на экскурсионные туры.

В России вырос спрос на экскурсионные туры
© РИА Новости

Москва, Санкт-Петербург, Золотое кольцо России и Дагестан пользуются большим спросом, добавила она в беседе с «Южным Федеральным».

Россияне выбирают не пляжный отдых, а экскурсионные туры с гидом-экскурсоводом, что говорит о росте интереса к своей стране, подчеркнула эксперт.

Высокинская считает, что в ближайшем будущем Дагестан сможет побороться за лидерство в качестве самого привлекательного туристического направления в России при условии инвестиций в развитие туристической сферы.

Ранее эксперты рассказали, почему российские туристы все чаще едут в Японию, а также большая часть россиян едет отдыхать в Грузию самостоятельно.

 

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