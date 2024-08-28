Чем могут удивить Голубые озера в Кабардино-Балкарии

Голубые озера расположены в получасе езды от Нальчика. Живописные водоемы карстового происхождения, цвет которых меняется от лазурного до изумрудно-зеленого, находятся в Черекском ущелье. Всего их четыре, и каждое по-своему уникально.

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Увидеть бездонное озеро

Первая точка нашего маршрута — Нижнее озеро. Балкарцы называют его Чирик-Кель (также произносится как Церик-Кель), что можно перевести как «прелое (или гнилое) озеро»: в воде содержится сероводород, что придает специфический запах. Безмятежная гладь водоема таит загадки. Во-первых, температура озера всегда одна — около 9 градусов выше нуля, поэтому оно не замерзает.

Во-вторых, в Церик-Кель не впадает ни одна река, но за сутки из него вытекает порядка 70 млн литров воды. Озеро прозрачно — видимость достигает 20 метров. Цвет меняется несколько раз в день — в зависимости от погоды и из-за уже упомянутого сероводорода.

Нижнее озеро — самое глубокое из всех четырех. «На мели» здесь 179 метров. Максимально известная на сегодняшний день глубина — 279 метров, ее удалось установить лишь в 2022 году. Кстати, на берегу озера расположен центр подводных исследований с услугами для дайверов.

Пролететь почти 300 метров над водой

Мы же отправимся любоваться озером сверху: осенью прошлого года здесь открылся зиплайн. Высота стартовой точки составляет 10 метров. Протяженность зиплайна — 270 метров, которые преодолеваются за 45 секунд с поправкой на вес человека.

Во время спуска можно заметить, что водоем напоминает воронку, закрученную вниз. Потрясающее зрелище.

В выходные аттракцион принимает до 45−50 человек в день, стоимость спуска — 1000 рублей. В будни цена составит 800 рублей, да и желающих прокатиться будет меньше.

Пролетев над «бездонным» озером, можно чуть расслабиться и попробовать необычный кофе или вкусный десерт. Например, в одном из заведений здесь подают айс фьюри с урбечем и мягкое йогуртовое мороженое на основе стевии. Десерт готовят при вас на специальном аппарате. Средний чек на двоих — до 1000 рублей.

Узнать, почему одно из озер назвали ушедшим

Отправляемся дальше — к Секретному и Верхнему озерам. До них можно доехать на автомобиле. Первое окружено лесом, поэтому и получило такое название. Верхнее же состоит из двух сообщающихся озер — Восточного и Западного. Кстати, зиплайн есть и там.

Сухое озеро находится на дне котловины глубиной 177 метров. Когда-то вода заполняла ее целиком. Теперь же глубина едва достигает 5 метров. Отсюда и топоним Кель-Кетген (иногда произносят как Кель-Кетчхен) — «ушедшее озеро». Путь к нему нелегкий, поэтому идти без гида не стоит.

Продолжаем наше мини-путешествие поездкой в село Верхняя Балкария к руинам аула Кюнлюм. Дорога от Нижнего Голубого озера одна и проходит по серпантину через Черекскую теснину.

Рекомендуем по пути остановиться у въезда в тоннель, пробитый в скалах. Оттуда открывается живописный вид на горы и на реку Черек — она бежит в 500 метрах ниже дороги.

Прогуляться среди руин старинных сел

Добравшись до выезда из Верхней Балкарии, оставляем машину и переходим реку по мосту. Путь лежит к боевому укреплению XVII века — башне Абаевых — сквозь руины аула Кюнлюм.

От старинных построек остались фундамент и стены, среди которых можно побродить. Обратите внимание, как рельеф местности наложил отпечаток на топографию аула. Из-за малого количества пригодной для обработки земли балкарцы основали село на каменистом склоне.

Плоские крыши одного яруса домов могли служить дворами или террасами для более высокого яруса. Эти же крыши-террасы зачастую были и дорогами.

Увидеть уникальную башню, построенную на валуне

Пройдитесь по аулу и поднимитесь к башне Абаевых — с этой точки открывается панорамный вид на все ущелье. После отправляемся на противоположный, правый берег реки Черек.

На окраине ныне покинутого села Шканты мы видим еще одну достопримечательность — башню Амирхановых. Это боевое укрепление XVII века построено прямо на валуне высотой около пяти метров.

После прогулки стоит отдохнуть и пообедать в одном из расположенных рядом кафе. Подкрепившись излюбленным национальным блюдом балкарцев — хычинами, — можно отправляться в обратный путь.