Мертвые мухи и высокомерие персонала: туристка рассказала об отдыхе на Алтае

Российская туристка побывала на базе отдыха «Лазурная» на Алтае и была разочарована. Своим отзывом она поделилась с порталом «Тонкости туризма», он опубликован на платформе «Дзен».

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Читательница портала Ольга призналась, что у нее остались только негативные впечатления от поездки.

«Конечно, мы старались компенсировать их природой и эмоциями, но столь долгожданный отдых для двух семей был испорчен», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

По словам туристки, домик, в котором их с друзьями поселили, снаружи выглядел обгоревшим и старым, а внутри «был еще страшнее».

«Сломанный и вышарканный пол, то ли изорванная, то ли покусанная кем-то во многих местах потолочная плитка, старые советские диваны и кровати, непонятно сколько провисевшие липкие ленты с мертвыми мухами», — описала обстановку в доме Ольга.

Кроме того, туристку возмутило, что рядом с жильем не было обещанного мангала, а на все высказанные претензии персонал базы отдыха ответил, что гости придираются.

«Такое себе, конечно, отношение. А наш домик, на минуточку, стоил шесть тысяч рублей за сутки», — посетовала автор отзыва.

Ранее другая российская туристка отдохнула в глэмпинге в Ленобласти и пожаловалась на плохие условия проживания, некрасивую территорию и невкусную еду. По ее словам, на кроватях в шатрах были продавленные матрасы, застиранное белье и скомканные подушки.