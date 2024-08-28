Пермь станет круизной столицей России

Пермь в октябре на два дня превратится в столицу круизного бизнеса. Город примет у себя II Всероссийский круизный форум, сообщили в минтуризма Пермского края.

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«Мероприятие является ведущей отраслевой деловой конференцией, собирающей вместе лидеров речного круизного туризма и пассажирского транспорта. На одной площадке II Всероссийский круизный форум соберет представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей круизных операторов, туристических агентств, судостроительных компаний, образовательных организаций, поставщиков услуг», — говорится на сайте министерства.

На форуме обсудят развитие внутреннего туризма, модернизацию круизного флота, инфраструктуру речного туризма. Пройдет мероприятие со 2 по 4 октября.