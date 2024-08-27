Городской слет юных туристов пройдет на Урале

В сентябре пройдёт слёт юных туристов в обновлённом формате. об этом ИА «Уральский меридиан» сообщили в пресс-службе мэрии города Нижний Тагил.

Директор городской станции юных туристов Михаил Черных рассказал, что на слёте юных туристов в городе будут представлены все традиционные виды соревнований, такие как контрольно-туристский маршрут, ориентирование, горный и водный туризм, соснолазание. Однако конкурсы по краеведению, экологии, геологии, творческие состязания и защита отчётов, исследовательских и краеведческих работ пройдут непосредственно на территории лагеря.

Новшеством стало то, что дети не будут ночевать в палатках и сидеть у костра. Кроме того, слёт перенесли из-за противопожарного режима в регионе, но традиционные соревнования сохранили.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало о том, что в Нижнем Тагиле пройдёт туристический слёт «Искры костра». 23 июня в Нижнем Тагиле на Медном руднике за микрорайоном Пырловка пройдет городской туристический слет «Искры костра».