В Севастополе требуют снести глэмпинг, построенный на средства гранта

В Севастополе разгорелся скандал из-за глэмпинга на берегу бухты Ласпи. Минималистичные домики на скале властям показались неэстетичными на вид, и они требуют их снести. Предприниматель построил глэмпинг на средства гранта, - больше 28 миллионов рублей, но так и не смог запустить. Чиновники хотят расторгнуть с ним договор аренды земли. Но почему власти еще до строительства не знали, как будет выглядеть глэмпинг "вживую"? И что теперь будет с вложенными в стройку деньгами, то есть средствами гранта, - разбирался корреспондент "РГ".

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"РГ" писала о ситуации в статье "Теремки над пропастью" в номере от 22.05.2023. Деревянные домики высотой в два этажа были построены на берегу бухты Ласпи на самом краю обрыва. А сразу под ними - табличка "Обвалоопасная зона". Жителей беспокоило, будет ли там безопасно? Ведь теремки буквально нависали над пляжем. Местные власти заверили: глэмпинг построен надежно.

Через год выяснилось, что чиновники все же намерены избавиться от этих построек.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что компания возвела "не особо эстетичные объекты", поэтому власти города будут "сворачивать" деятельность этой фирмы на этом участке. "У нас есть четкое убеждение, что мы этот проект ликвидируем, потому что он не соответствует тому, что задумывалось, - сказал Развожаев. - Были предоставлены федеральные субсидии, и, к сожалению, в правилах не было предусмотрено обсуждения того, что на этом месте в итоге будет построено. По экономическим параметрам все соответствовало, но на выходе получили не то, что хотели".

Вице-губернатор Севастополя Мария Литовко подтвердила, что с точки зрения безопасности к модульному отелю вопросов нет, но есть проблемы с вводом в эксплуатацию.

В 2022 году Севприроднадзор передал в аренду лесной участок площадью 0,3 гектара на особо охраняемой природной территории. Тогда же компания получила грант на создание модульного отеля на сумму 28,3 миллиона .Средства были выделены Ростуризмом, а распределяло их управление туризма Севастополя.

Планировалось, что глэмпинг заработает к лету 2023 года. А в октябре Севприроднадзор подал иск в суд к его создателю о взыскании неустойки 1,5 миллиона рублей. Арендатора обвинили в предоставлении части земли в субаренду и потребовали выплатить неустойку. На суде выяснилось,никакого договора субаренды не было. На территории постройки другой фирмы. По непонятной причине ее не освободили, прежде чем выставить на торги. В результате суд в иске отказал.

Как сообщили "РГ" в Севприроднадзоре, арендатор нарушил несколько условий договора, поэтому запущена процедура расторжения контракта. Ведомство зафиксировало рубку деревьев из Красной книги РФ, размер ущерба составил 68,5 тысячи рублей. Также компания несвоевременно вносила арендную плату и приступила к работе на участке без подачи лесной декларации, за что предусмотрен штраф 75 тысяч рублей.

В управлении туризма Севастополя в ответ на запрос "РГ" сообщили, что предприниматель создал 19 модулей согласно поданной заявке. Но теперь, если договор аренды лесного участка расторгнут, то грантовые средства будут отозваны. То есть предприниматель должен будет их вернуть. Но ведь это бюджетные деньги. Не проще ли дать возможность бизнесу устранить нарушения и довести все до ума?

В управлении туризма также отметили, что в качестве контроля за грантовыми проектами проводят проверки документов и визуальный осмотр. Значит, к внешнему виду глэмпинга ранее не было претензий.

Предприниматель Игорь Овчаренко, построивший глэмпинг, подтвердил , что получил письмо о расторжении договора на основании того, что он не вовремя вносил арендную плату. Сейчас задолженность погашена, заверил он: "Считаю, все претензии необоснованы. Меня пытаются "выселить" под надуманными предлогами. Я хочу, чтобы в этом красивом месте было комфортное место отдыха. Буду бороться за него до конца".

Для получения гранта не требовалось представить проект домиков. Ведь это некапитальные строения. Бизнесмен показывал лишь примерные эскизы двухэтажных модулей. В договоре нет их параметров,не оговариваются материалы, цвет, внешний вид - все на усмотрение предпринимателя.

Почему чиновники до строительства не знали, как будет выглядеть глэмпинг "вживую"?

Корреспондент "РГ" побывала на территории глэмпинга. Он ютится на узкой полоске обрыва между дорогой, пляжем и соседними участками. Вся территория - склоны, поросшие можжевельником. Между ними втиснуты деревянные домики. Раньше здесь был дикий палаточный лагерь, вся территория была завалена мусором.

Домики бизнесмен построил там, где раньше стояли поддоны для палаток. Деревья не рубил, как уверяет, ведь иначе будет потерян весь природный шарм этого места. Спилил несколько сухих веток. За них и получил штраф. Теремки, и правда, стоят в окружении густых зарослей. Внутри небольшие гостиничные номера с удобствами.

Загвоздка в том, что к некапитальным модульным отелям нельзя предъявлять такие же требования, как к капитальным. Они не получают разрешение на строительство и не проходят процедуру ввода в эксплуатацию. Экспертиза проекта также не требуется. Есть лишь одно требование - когда отель уже построен, он должен пройти классификацию в соответствии с законом . Тогда проводится и проверка на безопасность для потребителей.

Но демократичный подход, наоборот, помешал проекту. Чиновники перекладывают ответственность. Землю и грант предоставляли разные ведомства. А за прибрежную часть территории вообще отвечают не местные органы власти, а Черноморо-Азовское управление Росприроднадзора.

В правительстве Севастополя считают, что нужно ужесточить требования при выделении грантов на модульные отели. Как и требования к внешнему виду глэмпингов. По словам Михаила Развожаева, концепции таких отелей впредь будут обсуждать на архитектурно-художественном совете, чтобы потом не приходилось отменять принятые решения.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Севастополе Илья Пестерников считает, что излишнее ужесточение требований только затормозит появление новых глэмпингов. Между тем, что будет с глэмпингом в бухте Ласпи, устоят ли домики на скале под натиском целого ряда чиновничьих ведомств - пока большой вопрос.