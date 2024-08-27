Названы особенности полетов самолетов над Антарктидой

Этим летом состоялась презентация книги-фотоальбома "Надо льдами Антарктиды", посвященной авиации в Антарктиде - от первого полёта до наших дней. Корреспонденту "РГ" удалось пообщаться с отдельными авторами издания, выяснить особенности работы и быта в южной полярной области.

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Чем уникальна эта книга?

Ольга Стефанова (литературный редактор книги): До нашего авторского коллектива не пытался обобщить всю историю антарктической авиации в мировом масштабе: от первых полетов до наших дней. От наиболее значительных авиационных экспедиций 1930-х и 1950-х годов, в ходе которых реально стирались последние белые пятна на географической карте мира, до той авиасети, которая существует в Антарктиде в наши дни. Мы впервые сопоставили, как авиация развивалась в антарктических экспедициях Соединенных Штатов и как у нас. Сейчас очевидно, что исследования Антарктиды без авиации были бы невозможны - без полярных летчиков и авиаинженеров, без взлетно-посадочных полос на льду, без операций по десантированию грузов.

Для большинства людей Антарктида это что-то очень далекое, заснеженное и суровое. Вы много раз бывали в Антарктиде, зимовали на полярной станции. Какая она на самом деле?

Ольга Стефанова: Антарктида - уникальный континент, жизнь на котором похожа на жизнь на другой планете. Многие и правда думают, что в Антарктиде есть только снег и лед - это большое заблуждение, там очень много разных ландшафтов. В нашей книге можно увидеть красивейшие пейзажи, на которых есть и горы, и ледяные пещеры, и антарктические оазисы - это такие удивительные места в Антарктиде, которые составляют всего один процент от площади всего континента - участки земли, которые никогда не покрываются снегом и льдом. Оазисами их называют потому, что там формируется собственный микроклимат, в котором могут выживать мхи и лишайники. Такие места очень удобны для строительства антарктических полярных станций.

В Антарктиде более 80 станций, которые принадлежат 27 странам. Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что большинство из них находятся на береговой линии, как раз там, где есть эти оазисы. Полярная станция в Антарктиде - это такой маленький поселок, в котором есть все необходимое для автономного проживания и работы. Там находится госпиталь, спортзал, электростанция, лаборатории, жилые комнаты и, конечно, кают-компания - любимое место полярников, где проходят вечера и все посиделки.

Первой станцией в Антарктиде можно считать хижину Карстена Борхгревинка, построенную на мысе Адэр во время экспедиции 1899 года. Она, кстати, сохранилась до сих пор и даже посещается туристами. Первая советская станция Мирный была запущена в 1956 году. Самая крупная полярная станция - это американская Мак-Мердо, где зимует около 500 человек. Станции, которые расположены непосредственно на ледовом куполе Антарктиды, дрейфуют вместе с ним. Например, российская станция Восток на Полюсе холода Земли перемещается на полтора метра в год. Это самое холодное место на нашей планете, здесь была зарегистрирована рекордно низкая температура минус 89,2 градуса Цельсия. Кстати, названия станций в полярном мире принято писать без кавычек - как географические названия городов.

Другие станции, которые не сравнятся с Востоком своими климатическими условиями, полярники снисходительно называют "курортами", как, например, Прогресс или Беллинсгаузен, где находится единственный во всей Антарктиде действующий православный храм. В нем постоянно идут службы, потому что священник зимует вместе с полярниками. Построил этот храм удивительный человек, которого уже нет с нами - Петр Иванович Задиров, в прошлом парашютист-испытатель, человек, который многое сделал для полярной авиации. Посвящен этот храм памяти всех погибших в Антарктиде полярников - это более 400 человек со всего мира, из них 83 наших соотечественника.

Как родилась идея этого издания?

Алексей Нагаев (один из авторов книги): Один из наших авторов Василий Калязин, создатель компании "АЛСИ", которая занимается логистикой и авиационными операциями в Антарктиде, хотел издать книгу для узкого круга друзей о более чем 20 годах работы в авиации. Но в процессе работы нам стало понятно, что это очень интересная и нераскрытая тема, о которой хотелось бы рассказать широкому кругу читателей.

Антарктида была открыта немногим более 200 лет назад, и уже почти 100 лет в ее небе летают самолеты. Удивительно, что еще в конце 1950-х годов больше половины Антарктиды (а это 7 миллионов квадратных километров, что равно, например, целой Австралии) оставалось белым пятном. И только благодаря тому, что начались активные полеты, за последующие десять лет были составлены достаточно точные карты южного материка. Большая часть Антарктиды была открыта с воздуха!

В книге мы подробно рассказываем о различных экспедициях, как государственных, так и частных, которые внесли свою лепту в воздушное освоение Антарктиды. Первой государственной экспедицией была экспедиция Третьего рейха в 1938-1939 годах. Тогда была открыта территория, где сейчас находится наша станция Новолазеревская - оазис Ширмахера, который назван в честь одного из летчиков той экспедиции, обнаружившего этот скалистый участок суши.

Изначально самолеты в Антарктиду доставляли по морю, так как по своим техническим характеристикам они не могли долететь до материка даже с ближайших к Антарктиде аэродромов. Из отечественных, в основном, это были бипланы Ан-2, двухмоторные Ли-2 (аналог американского DC-3), потом Ил-12, Ил-14. Когда авиация шагнула дальше и появилась возможность пересечь океан со стороны Южной Америки и Новой Зеландии, стали создаваться авиамосты. Здесь первенство было за США: самолеты С-130, которые уже в середине 1950-х связали регулярными рейсами Антарктиду и Новую Зеландию. СССР сделал первые шаги в этом направлении в начале 1960-х, после появления самолета ИЛ-18, на котором в Антарктиду летали через Австралию, а позже через Африку. В 1980-х на смену Ил-18 пришел Ил-76. В 1990-е годы, тяжелое для нашей страны время, авиационное сообщение с Антарктидой прекратилось, использовался только морской путь. В 2001 году частная компания "АЛСИ", которую возглавили два опытных полярника, Алексей Турчин и Василий Калязин, создала Антарктический логистический центр в Кейптауне. Они привлекли лётчиков-испытателей из Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации и организовали пробный рейс на снежно-ледовый аэродром станции Новолазаревская (в советское время он был запасным). С тех пор, уже более 20 лет, туда успешно летают самолеты.

Между тем

В книгу вошло более 250 архивных и современных художественных фотографий, иллюстрирующих процесс авиационного освоения Антарктиды и красоту этого континента. Они сопровождает увлекательный рассказ о создании внутренней авиационной инфраструктуры на материке, об организации регулярного межконтинентального авиасообщения, международном сотрудничестве и взаимодействии в этой сфере, антарктических аэродромах и особенностях работы местных авиалиний.