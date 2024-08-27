Дополнительные «Сапсаны» в августе рискуют уйти полупустыми

Из-за повышенного спроса в последние дни лета РЖД решили увеличить количество поездов «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом – на 31 августа в обоих направлениях добавлено еще по два рейса. Журналист TourDom.ru изучил, сколько стоят билеты и сложно ли уехать на скоростных поездах в конце лета.

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Отправиться на «Сапсане» в оба конца с 28 по 30 августа скорее реально бизнес-классом по цене от 13 тыс. В экономе – буквально по паре мест в составах по цене от 8 тыс.

Исключение составляет лишь 31-е число: в дополнительных поездах в двух направлениях примерно по 250 мест в каждом экономе, как и более дорогие варианты бизнеса и первого класса. За первый день продаж туристы успели выкупить не так много мест.

Вероятно, в качестве альтернативы некоторые пассажиры выбирают обычные поезда, идущие 8–10 часов. Здесь в достатке мест в плацкарте от 2,5 тыс. или купе за 3 тыс. и дороже. «Ласточкой» можно отправиться от 2 тыс., «Невским экспрессом» – от 4,8 тыс.

Ранее «ТурДом» писал, что туристы выступают против дополнительных остановок на Высокоскоростной магистрали, которую обещают построить между Москвой и Петербургом.